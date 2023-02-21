حريق هائل بمحل بيع مواد بترولية فى المطرية بالدقهلية.. صور

شب حريق هائل فى محل لبيع المواد البترولية بناحية مدينة المطرية فى محافظة الدقهلية، وامتد إلي محل مجاور له وأجهزة الدفاع المدني تحاول السيطرة.

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بنشوب حريق هائل فى محل لبيع المواد البترولية بمركز المطرية، بشارع ابن سلام وفريدة حسان.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتم عمل كردون أمني لمنع اقتراب الأهالي من المنطقة خاصة وأن المحل مجاور لمدرسة العبور الابتدائية.

وكشفت المعاينة امتداد الحريق لمحل آخر مجاور له، واحتراق دراجة نارية كانت بمكان الحريق، وجاري السيطرة على الحريق، ومعرفة أسبابه، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)



جانب من الحريق (3)