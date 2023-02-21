حبس شخص 4أيام لتسببه فى تعطل قطار بكفر الشيخ

أمر عبدالله حمروش، وكيل نيابة بيلا في كفر الشيخ ، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في تعطيل مرفق عام بخصوص توقف قطار بناحية مركز بيلا بعد إلقائه "طوبة" في كابينة جرار القطار، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد لتحديد تلفيات ما حدث بالقطار.

كانت نيابة بيلا في كفر الشيخ أجرت تحقيقاتها حول واقعة توقف قطار في نطاق مركز بيلا إثر القاء أربعيني "طوبة" في كابينة جرار قطار متجه إلى محطة كفر الشيخ ما أدى إلى تهشيم زجاج كابينة القيادة، وذلك تحت إشراف اللواء سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار أحمد حمزة، مدير نيابة بيلا.

تبدأ التفاصيل عندما رصدت الجهات الأمنية بشرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، توقف القطار يعمل على خط شربين بمحافظة الدقهلية - طنطا بمحافظة الغربية، بعد إقلاعه من محطة قطار بيلا متجهًا إلى محطة كفر الشيخ، بعد أن ألقى أحد الأشخاص حجرًا في اتجاه نافذة الجرار.

انتقل رجال الشرطة من قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، ورجال مباحث قسم شرطة بيلا، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه بعد إقلاع القطار رقم 876 من محطة قطار بيلا متجهًا إلى محطة قطار كفر الشيخ قذف مواطن مريض نفسي يدعى "م.إ.خ" 45 عامًا، يقيم بمدينة بيلا طوبة باتجاه جرار القطار.

كشف الفحص عن تهشيم "الطوبة" لزجاج الكابينة الخاصة بالقيادة في جرار القطار ما أدى إلى اختراقها الزجاج فأصيب سائق القطار بإصابات طفيفة اضطرته إلى توقفه فيما تبين استئناف رحلة القطار مباشرة دون حدوث عملية تعطل لحركة القطارات العامة على خط "شربين / طنطا" في نطاق محطات كفر الشيخ.

حُرر بذلك المحضر رقم 522 لسنة 2023 جنح قسم شرطة بيلا فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة وأصدرت قرارها السابق.