جامعة المنيا تقدم خدمات طبية وتوعوية وبيطرية لأهالى قرية المعصرة بمركز ملوى

تواصل جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" تقديم الخدمات المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا، وذلك بإطلاق قوافل متكاملة لتلك القرى وتوفير عدد من الخدمات فى المجال الطبى والتوعوى والبيطري؛ للمساهمة فى توفير أكبر استفادة لأهالى القرية من خلال هذه القافلة.

وأكد د. "عصام فرحات" أن قافلة جامعة المنيا استهدفت قرية المعصرة التابعة لمركز ملوى، واسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف الادوية لـ 590 حالة مرضية من أهالى القرية فى تخصصات (الأطفال - الباطنة - الرمد - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب)؛ بينما قدم فريق التمريض ندوات توعوية عن "الأنيميا وتأثيرها على جسم الانسان" و"الاسعافات الأولية"، إلى جانب ندوات أخرى تم تقديمها حول "خطورة القاء المخلفات فى المجارى المائية".

كما قدمت القافلة أيضًا خدمات لمربى الماشية بتلك القرى، وذلك بتوفير الكشف البيطرى وتلقى التحصينات للحيوانات والماشية، والتى خضع لها 120 من الماشية خلال فترة انعقاد القافلة بتلك القرية.

وأوضح الدكتور فرحات، أن القافلة ضمت فريق متكامل من كليتى الطب والصيدلة والتمريض لتقديم خدمات الكشف الطبى وصرف الادوية والتوعية الصحية لأهالى القرية، إلى جانب فريق من أعضاء هيئة التدريس كلية الزراعة، وفريق من الطب البيطرى لتقديم خدمات طبية بيطرية لمربى الماشية بتلك القرية، بالإضافة إلى فريق طلابى من كلية التربية الرياضية لتنظيم فعاليات القافلة.