توفير منحة لشباب شمال سيناء على استخدام التكنولوجيا نظم المعلومات

شمال سيناء - محمد حسين

وفرت محافظة شمال سيناء منحة لشباب الخريجين من الجامعات المصرية للتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS ، حيث أعلنت المحافظة فى بيان، أن التقديم للمنحة بمقر مركز التنمية البشرية والحاسب الآلي بمجلس مدينة العريش.



مدة المنحة ثلاثة شهور وشروط التقدم لها أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي 2013 حتى 2022، وخبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبشرط الحصول على دورة مجموعة Office كاملة مع الألمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الانترنت الألمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة ( الألمام بمفاهيم نظم المعلومات الأساسية - أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها المختلفة - إجادة اللغة الأنجليزية )، وتواجد سيرة ذاتية وصورة من الشهادات الحاصل عليها و2 صورة شخصي.



كما يجتاز المتدرب للحصول على الدورةالمقابلة الشخصية HR أونلاين في مجال التخصص، والتأكد على المرشحين إحضار HARD COPY من الشهادات التي حصل عليها، وتقديم إقرار من المرشح بأنه لا يعمل بالجهاز الحكومي أو القطاع الخاص وبأنه لم يسبق له الحصول على هذه المنحة من قبل، وموعد التقديم من 2023/2/20 حتى 2023/3/6 .



قال عبد المنعم ابراهيم مدير مركز التنمية البشرية والحاسب الآلي بمجلس مدينة العريش، ان المنحة فرصة جديدة وخدمة توفرها الدولة لشباب سيناء، موجها الدعوة لكل من تنطبق عليهم الشروط سرعة التقدم للاستفادة من الخدمة.



