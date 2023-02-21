تعرف على الإجراءات المنفذة من ‏الدولة لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.

أضاف القصير ان الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين.

وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى:

1- مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير .

2- مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

3- إنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى ‏رفع كفاءة أستخدام المياه.