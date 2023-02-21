تعرف على الأجزاء المحذوفة بمنهج العلوم بالابتدائية والإعدادية للترم الثانى

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضوعات الاطلاع والتعليم الذاتى لمادة العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع والخامس والسادس) الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وأن كل الأسئلة التى تندرج تحت الأجزاء الخاصة للاطلاع لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو أخر العام.

الصف الرابع الابتدائي

الوحدة الثالثة: المفهوم الثانى ( عن الوقود) نشاط (11) حلل كعالم - التلوث وحرق الوقود الحفرى 38، 93.

- المفهوم الثالث ( مصادر الطاقة المتجددة) نشاط (4) لاحظ كعالم - الطاقة الشمسية.

الوحدة الرابعة: المفهوم الأول (تفتت الصخور وتحركها) نشاط (5) لاحظ كعالم - ما المقصود بالتجوية 97، نشاط (8) ابحث كعالم، البحث العملى تصميم 102، ونموذج التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية (103.104.105)، نشاط (10) قيم كعالم - التجوية 106، نشاط (13) قيم كعالم أدلة التغير 111/112.

المفهوم الثانى (تغير مظاهر سطح الأرض )

- نشاط (4) ابحث كعالم - البحث العملى مظاهر السطح فى بينتك 123و124و125.

- نشاط (5) لاحظ كعالم وجولة بصرية 127- 126.

- نشاط (8) حال كعالم - تكون الدلتا 132-133.

- نشاط (10) ابحث كعالم والبحث العملى تحولات الرمال (136- 137- 138).

- نشاط (12) قيم كعالم - وصف التضاريس (143 -142).

الصف الخامس الابتدائى



الوحدة الثالثة:

المفهوم الثانى ( الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض) نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملى وتوقعات بشأن مستجمعات المياه 40، 41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد، وحمايتها واستدامتها 45/44.

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحى 56 و75.

الوحدة الرابعة:

المفهوم الأول: نشاط ( 8 ) ابحث كعالم والبحث العملى ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.

- المفهوم الثانى:أنماط حركة الأجسام فى السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التى تحتاج إليها (آخر صفحة 124)

- نشاط (14) التطبيق العملى حلل كعالم مسئولو العرض فى القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.