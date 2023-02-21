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تعرف على الأجزاء المحذوفة بمنهج العلوم بالابتدائية والإعدادية للترم الثانى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:42 م
تعرف على الأجزاء المحذوفة بمنهج العلوم بالابتدائية والإعدادية للترم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضوعات الاطلاع والتعليم الذاتى لمادة العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع والخامس والسادس) الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وأن كل الأسئلة التى تندرج تحت الأجزاء الخاصة للاطلاع لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو أخر العام. 

 

الصف الرابع الابتدائي

الوحدة الثالثة: المفهوم الثانى ( عن الوقود) نشاط (11) حلل كعالم - التلوث وحرق الوقود الحفرى 38، 93.

- المفهوم الثالث ( مصادر الطاقة المتجددة) نشاط (4) لاحظ كعالم - الطاقة الشمسية.

 

الوحدة الرابعة: المفهوم الأول (تفتت الصخور وتحركها) نشاط (5) لاحظ كعالم - ما المقصود بالتجوية 97، نشاط (8) ابحث كعالم، البحث العملى تصميم 102، ونموذج التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية (103.104.105)، نشاط (10) قيم كعالم - التجوية 106، نشاط (13) قيم كعالم أدلة التغير 111/112.

 

المفهوم الثانى (تغير مظاهر سطح الأرض )

- نشاط (4) ابحث كعالم - البحث العملى مظاهر السطح فى بينتك 123و124و125.

- نشاط (5) لاحظ كعالم وجولة بصرية 127- 126.

- نشاط (8) حال كعالم - تكون الدلتا 132-133.

- نشاط (10) ابحث كعالم والبحث العملى تحولات الرمال (136- 137- 138).

- نشاط (12) قيم كعالم - وصف التضاريس (143 -142). 

 

الصف الخامس الابتدائى

الوحدة الثالثة:

المفهوم الثانى ( الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض) نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملى وتوقعات بشأن مستجمعات المياه 40، 41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد، وحمايتها واستدامتها 45/44. 

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحى 56 و75.

 

الوحدة الرابعة:

المفهوم الأول: نشاط ( 8 ) ابحث كعالم والبحث العملى ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.

- المفهوم الثانى:أنماط حركة الأجسام فى السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التى تحتاج إليها (آخر صفحة 124) 

- نشاط (14) التطبيق العملى حلل كعالم مسئولو العرض فى القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.


التربية والتعليم

منهج العلوم للمرحلة الابتدائية

الأجزاء المحذوفة بمنهج العلوم للمرحلة الابتدائية



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