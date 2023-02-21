تخصيص كود *1234# لكبار السن لطلب الاتصال بخدمة عملاء شركات المحمول مجانا

كتبت هبة السيد

اتخذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إجراءات جديد لدعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بعد رصد شكواهم، في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري.

1. تخصيص كود موحد مجاني للمستخدمين من كبار السن لطلب الاتصال بخدمة العملاء *1234#

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتخصيص كود موحد (*1234#) للمستخدمين من كبار السن (65 عام فأكثر) ليتيح طلب خدمة العملاء مجانًا، حيث يتم الرد على عملاء كبار السن بعد طلب الكود من خلال رسالة تفيد انه سيتم الاتصال بهم خلال 15 دقيقة فقط، وذلك تيسيرًا على المستخدمين من كبار السن لضمان وصول الخدمات بشكل سهل وميسر.

2. تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 35.7 مليون جنيه في النصف الثاني لعام 2022

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار غرامات لمقدمي خدمات الهاتف المحمول بمبلغ 35.7 مليون جنيه خلال النصف الثاني لعام 2022، وذلك لمخالفة شركات المحمول معايير الاستجابة لشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول المتفق عليها ومخالفة ضوابط نقل الأرقام.

3. 38.8 مليون عملية استخدام للكود الموحد #155* للاستعلام عن او إلغاء الخدمات الترفيهية.

بلغ العدد الإجمالي لاستخدام الكود المختصر المجاني (#155*) 38.8 مليون عملية استعلام/إلغاء لخدمة ترفيهيه (أغاني، اخبار، العاب)، وذلك منذ إطلاق الخدمة في يناير 2020 حتى الآن، وقد قام الجهاز بإطلاق خدمة الكود الموحد للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم.