تجديد حبس لصوص الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة بالخليفة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة بمنطقة الخليفة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

واعترف المتهمون بأنهم يسرقون الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة، ثم يبيعونها كخردة لصاحب مخزن، له معلومات جنائية، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على على مجموعة من الأسلاك النحاسية بطول 10 أمتار- 8 مصهر كهرباء- جهاز مقاومة- مجموعة من الأسلاك الهوائية الخاصة بأعمدة الإنارة بطول 25 مترا، وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.