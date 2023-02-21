بعد نجاة أسرة فى الهرم.. نصائح لمواجهة أخطار تسرب الغاز بالشقق السكنية

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

نجا أفراد أسرة من كارثة بعد اكتشافهم تسرب غاز بشقتهم بمنطقة الهرم، وتمكن مسؤلي طوارئ الغاز من السيطرة على التسرب وإصلاح العطل، دون خسائر أو إصابات.

من جانبها وجهت إدارة الحماية المدنية عدة نصائح، حال حدوث تسرب للغاز، لتفادي اندلاع الحرائق أو وقوع حالات اختناق.

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- غلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.