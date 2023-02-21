بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية تصل إلى جيبوتى

وصل اليوم الثلاثاء، وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رئاسة السفير محند صادح لعجوزى، الأمين العام المساعد، إلى جيبوتى، لمراقبة الانتخابات التشريعية، التى ستجرى يوم الجمعة المقبل، وذلك بتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وكان فى استقبال الوفد مسؤول فى وزارة الخارجية الجيبوتية، حيث تم برمجة مجموعة من اللقاءات للوفد اليوم، تبدأ باللقاء مع وزير الداخلية، سعيد نوح حسان، ويتبعه لقاء آخر مع رئيس المجلس الدستورى السيد عبدى اسماعيل حرسي.

وستعقد لقاءات اخرى بداية من صباح الغد، حيث سيستقبل وفد الجامعة من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولى محمود على يوسف، كما سيكون لوفد الجامعة لقاءات أخرى مع الأحزاب المشاركة فى العملية الانتخابية والجهات الأخرى المعنية.