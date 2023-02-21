"بالقيم تبنى الأمم".. ندوة داخل مدرسة أولاد يحى الحاجر بسوهاج "صور"

سوهاج محمود مقبول

نظمت إدارة دار السلام التعليمية جنوب شرقى محافظة سوهاج ندوه بعنوان " بالتمسك بالقيم تبنى الأمم " ذلك داخل مدرسة اولاد يحى الحاجر الثانوية المشتركة بدار السلام حاضر فيها الشيخ عبدالرحمن اللاوي الأمين العام لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج والقمص متاؤس رفعت راعي كنيسة نجوع مازن شرق.

ومن جانبه، تحدث الشيخ عبدالرحمن اللاوي عن أهمية القيم في حياة الإنسان وأنها ضرورة للإنسان كضرورة الطعام والشراب والهواء، وأشار أن المجتمع الإنسانى يموت إذا انقطع عن الطعام والشراب والهواء أيضا يموت المجتمع بدون قيم وأخلاق فيصبح مجتمعا فوضويا عشوائيا لا يعرف فيه الإنسان ماله وما عليه لتستحيل الحياة فيه وتمت مناقشة الطلاب بالمدرسة عن أهم القيم التى يجب أن نتخلق بها وخصوصا قيمة إحترام الكبير والمحافظة على الوقت وممارسة الصدق فى حياتنا، وتم كذلك إستقبال مجموعة من إستفسارات الطلبه والطالبات ، حيث عقدت الندوة ضمن سلسلة من الندوات تنفيذا لتوجيهات وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف سوهاج لدعم طلبة وتلاميذ مدارس سوهاج.

جاءت الندوة فى إطار نشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تصدرها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف، وفى إطار دور وزارة الأوقاف فى بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وتحدث القمص متاؤس رفعت عن أهمية المحبة في غرس القيم فإذا كان الإنسان محبا لمجتمعه حريصا على منفعته كان داعما كل الدعم للقيم الفاضلة ومكارم الأخلاق، وفي نهاية الندوة تم الرد على أسئلة الطلاب والطالبات.

جاءت الندوة بحضور أحمد عبدالوهاب مدير المدرسة محمد عبدالرحمن وكيل المدرسة ماهر عطا الأخصائي النفسي بالمدرسة محمود محمد عباس مسئول الإعلام بالمدرسة.



الطلبه والطالبات بالندوة



القائمين على الندوة



جانب من ندوة اليوم بالمدرسة