بالتواريخ.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر فبراير

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر فبراير الجارى، مع عدد من الظواهر الفلكية التى يتزين سماء مصر والوطن العربى وبعضها يشاهد بالعين المجردة، كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وينشر "اليوم السابع" بالتواريخ تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر فبراير الجارى، كما يلى:

22 فبراير"القمر والزهرة والمشتري"

يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في اقنران ثلاثي بديع ، حيث نراهم بالعين المجردة متقاربين في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى بداية غروبهم في الـ 8:00 مساءا تقريبا ..

26 فبراير "القمر والثريا"

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) - وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض .

يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع، ويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور ، و يقترن القمر مع حشد الثريا حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى بداية غروب المشهد عند منتصف الليل تقريبا

28 فبراير "القمر والمريخ"

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) عند دخول الليل في ذلك اليوم ، حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 1:20 تقريبا من فجر اليوم التالي ..

يجب التنويه بأن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس (مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس) حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.