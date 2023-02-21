اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان تستضيف اجتماعا عبر الانترنت لقادة مجموعة الـ7 مع زيلنيسكى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 ص
اليابان تستضيف اجتماعا عبر الانترنت لقادة مجموعة الـ7 مع زيلنيسكى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين، أنه سيستضيف اجتماعاً عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، تزامنا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.

وقال كيشيدا خلال خطاب في طوكيو: "ليحافظ قادة دول مجموعة السبع على وحدة صفهم للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت استضافة مؤتمر عبر الفيديو لهم تتم دعوة الرئيس زيلينسكي إليه هذا الأسبوع في 24 فبراير".

كذلك أعلن كيشيدا الاثنين، أنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليارات دولار.

 

 


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