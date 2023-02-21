المغرب وهولندا تتفقان على تبادل الخبرات لمواجهة التهريب العابر للحدود

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اتفقت المغرب وهولندا على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب البشر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء، في الرباط، مع الوزير الهولندي المكلف بالهجرة إيريك فان دير بورغ، حيث بحثا قضايا الهجرة.

وأشار البيان إلى إشادة الطرفين بإطلاق المجموعة المشتركة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة في يونيو الماضي، وكذا انعقاد مختلف اللجان التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة، وبالآفاق المفتوحة في مجال الهجرة المنتظمة والتنقل الدائري.

وأوضح البيان أن المباحثات بين الجانبين ركزت على الشراكة ثلاثية الأطراف (المغرب- هولندا- إفريقيا)، والتي تشكل خطوة استراتيجية واعدة ذات قيمة مضافة من خلال التأهيل المشترك وتعزيز القدرات والدعم التقني لبلدان الجنوب الشريكة.

ومن جهته، أشار وزير الداخلية المغربي إلى التضامن الفعال لبلاده والجهود الحثيثة التي يبذلها في مجال مراقبة الحدود ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والتي تجعل من المغرب طرفا رئيسيا في استتباب الأمن الإقليمي.