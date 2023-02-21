اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تكشف قائمة التحاليل المطلوبة للسفر للحج.. تفاصيل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:24 ص
"الصحة" تكشف قائمة التحاليل المطلوبة للسفر للحج.. تفاصيل حجاج بيت الله الحرام - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج، طبقا للنموذج الذى تم التوافق عليه والتحاليل اللازمة للكشف وهى: 

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائف كبد

3-تحليل وظائف كلى

4 - أشعة عادى على الصدر

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تلقي طلبات حجاج القرعة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أن هناك مجموعة من الأمراض حددتها الوزارة المصابين بها لن يصرح لهم بالسفر لاداء مناسك الحج هذا العام  .

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من :-

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

2- مرضى تليف الرئة

3- حالات السمنه المفرطة المرضية

4- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية


الصحة

الحج

حج القرعة

الحالات المرضية الممنوعة من الحج

تليف الرئة

الحوامل

الفشل الكلوى



الموضوعات المتعلقة

لبيك اللهم لبيك.. الداخلية تتلقى أوراق الراغبين فى حج القرعة الثلاثاء المقبل.. التقديم لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة.. يشترط الحصول على لقاحات كورونا.. والمصروفات تسدد الكترونيا أو بأقسام الشرطة

الأحد، 19 فبراير 2023 03:00 م

غرفة عمليات حج القرعة بالمدينة المنورة توفر كافة السبل لحجاج بيت الله الحرام

السبت، 25 يونيو 2022 02:37 م

الداخلية: عدم سداد مصاريف حج القرعة يعتبر تنازلا عن الفرصة

الأحد، 12 يونيو 2022 11:17 ص

تعرف على أماكن سداد رسوم حج القرعة لهذا العام

الأحد، 05 يونيو 2022 10:48 ص

"الداخلية" تعلن بدء سداد رسوم حج القرعة من الأحد وحتى الخميس

السبت، 04 يونيو 2022 06:00 ص

الداخلية تعلن عن تكاليف حج القرعة لهذا العام والمستندات المطلوبة

الخميس، 02 يونيو 2022 12:48 م

استبعاد الحالات المتقدمة لأصحاب أمراض القلب من حج القرعة هذا العام

الخميس، 05 مايو 2022 11:25 م

استبعاد مرضى الأورام أصحاب المراحل المتقدمة من حج القرعة لهذا العام

الأربعاء، 04 مايو 2022 07:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة