"الصحة" تكشف قائمة التحاليل المطلوبة للسفر للحج.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج، طبقا للنموذج الذى تم التوافق عليه والتحاليل اللازمة للكشف وهى:

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائف كبد

3-تحليل وظائف كلى

4 - أشعة عادى على الصدر

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تلقي طلبات حجاج القرعة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أن هناك مجموعة من الأمراض حددتها الوزارة المصابين بها لن يصرح لهم بالسفر لاداء مناسك الحج هذا العام .

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من :-

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

2- مرضى تليف الرئة

3- حالات السمنه المفرطة المرضية

4- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية