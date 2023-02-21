السجن المؤبد لتاجر جمال لحيازته 160 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض، المتهم "ا.م.س" تاجر جمال، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمبلغ المالي والهاتف المحمول وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14894 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت علي قيام المتهم "ا.م.س" تاجر جمال، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، وحال استقلاله سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية وبجواه قائدها استقرت بمكان بالقرب من القوة الأمنية، ونزل منها المتهم وبحوزته جوال بلاستيكي، وانصرفت السيارة فأسرعت القوة من ضبط المتهم وبفض الجوال البلاستيكي عثر بداخله علي عدد 160 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة تبين أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش لعدد 160 طربة تزن 15.225 كيلو جرام، وبناء عليه، فإن المتهم قد ارتكب الجناية بمواد القانون وقانون الإجراءات الجنائية فامرت إحالتة الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.