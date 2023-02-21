الداخلية تضبط أخطر 3 عصابات لتزوير وترويج العملات الوطنية.. التفاصيل

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط 3 عصابات تزور العملات الوطنية، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لاتهامه بترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، فى الآونة الأخيرة، وجود مجموعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تروج لعملات وطنية "مقلدة" للمواطنين، ويزعم المشتركين بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شرائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لاتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه أحد الحسابات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعم من خلاله امتلاكه وادعائه تسويق عملات وطنية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً – على خلاف الحقيقة - وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى المشار إليه الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة الجنائية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد 3 هاتف محمول)، بالفحص الفنى للهواتف المحمولة تبين احتوائها على الصفحة الإلكترونية الاحتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى إنشاء أحد الأشخاص صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج وعرض عملات محلية "مقلدة" على المواطنين راغبى شرائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، إذ يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الصفحة المشار إليها يزعم من خلالها بامتلاكه عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً – على خلاف الحقيقة – واشتراطه تحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية بقصد الاستيلاء عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (هاتف محمول) "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على عدد (200) ورقة مقلدة "عملات محلية"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).