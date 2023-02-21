التصنيع خلال 6 أشهر و60% مكون محلى.. تفاصيل مشروع السيارات الكهربائية المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الغمرى، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بقسم السيارات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذا الاجتماع.

أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بهذا المشروع الذي يحقق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعاً لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية

رئيس الوزراء أكد اهتمام الدولة بالمشروع الذى يهدف لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً



تفاصيل مشروع السيارات الكهربائية المصرية (1)

• الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى:

أعرب عن سعادته لإتاحة الفرصة لعرض نموذج تصنيع سيارة كهربائية مصرية



تفاصيل مشروع السيارات الكهربائية المصرية (2)

أشار إلى أن هذا النموذج خضع للتطوير بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض

• الدكتور محمد الغمرى عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى:

عرض عناصر السيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها محلياً وآلية تطويرها

أكد أن التصنيع سيبدأ خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%

سيتم العمل على رفع المكون المحلى إلى 90% خلال 24 شهراً من بدء الإنتاج

سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر

أشار إلى استعداد شركات أجنبية للشراكة لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية



تفاصيل مشروع السيارات الكهربائية المصرية (3)

وتصنيع المحركات محلياً في حال إنتاج سيارة مصرية بأعداد مؤثرة اقتصادياً

طلب الموافقة على منح الرخصة الذهبية للمشروع

الموافقة على الترخيص للسيارة بديل "التوكتوك" بسرعة قصوى 45 كم/ساعة طبقاً للمواصفة أو60 كم/ساعة والتي ستعمل بالكهرباء

إعفاء جميع مكونات انتاج السيارة الكهربائية المصرية من الجمارك أسوة بالإعفاء الذي تتمتع به السيارات الكهربائية المستوردة والمصنعة بالخارج

منح حافز 50 ألف جنيه لمشترى السيارة الكهربائية مصرية الصنع