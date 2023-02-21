الاحتلال الإسرائيلى يمنع نائبة بالبرلمان الأوروبى من دخول الأراضى الفلسطينية

أ ش أ

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النائبة في البرلمان الأوروبي آنا ميراندا، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن زيارة رسمية لوفد من البرلمان الأوروبي.



وكتبت ميراندا، في تغريدة لها على حساب "تويتر"، طُردتُ من قبل إسرائيل! بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة 9 مساء لم تسمح لي إسرائيل بالدخول كعضو في الوفد للعلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي. الساعة تقترب من الخامسة صباحا وقد انطلقت في أول رحلة إلى مدريد."



وعلّقت عضو البرلمان الأوروبي جريس أوسوليفان، في تغريدة لها، على "تويتر" قائلة: "هذا غير مقبول تماما، وقد جاء ذلك بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا".



ويزور وفد أعضاء البرلمان الأوروبي، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، الأراضي الفلسطينية اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وسيجتمع غدًا مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.