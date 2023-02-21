الأرصاد: لا تستعجلوا فى تخفيف الملابس.. وغدا شمس ساطعة وأمطار خفيفة بالسواحل

الأمير نصرى

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، هناك 16 يوما وينتهى شهر "أمشير" وسنشهد استقرارا فى الأحوال الجوية، وارتفاعا فى درجات الحرارة، وهى أعلى من المعدلات بدرجتين، لافتة إلى أنه مع منتصف الأسبوع ستزيد درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الطقس بارد فى فترات الليل، وشديد البرودة فى بعض المناطق، مشددة أنه يجب ألا نستعجل فى تخفيف الملابس، حيث يتبقى شهر على انتهاء فصل الشتاء تجنبا لنزلات برد، موضحة أنه من الوارد أن يكون هناك تقلبات جوية، وسقوط أمطار ضعيفة غدا على السواحل الشمالية.

وأشارت إيمان شاكر إلى أن أعلى درجات حرارة تسجل فى الربيع ويحدث تقلبات جوية وعواصف ترابية محملة برياح الخماسين، لافتة إلى أنه غدا ستكون الشمس ساطعة على معظم محافظات الجمهورية وسيكون الجو مشمس ودافىء إن شاء الله.