الأجزاء المحذوفة بـ"الدراسات الاجتماعية" للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفو

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
الصف الرابع الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى
الأجزاء المحذوفة بمادة الدراسات الاجتماعية بالصفين الرابع والخامس الابتدائى
الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية فى بلدنا – الدرس الثالث
الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال فى بلدنا – الدرس الرابع
الخامس الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى
الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا – الدرس الرابع
الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم بين الماضى والحاضر – الدرس الرابع
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