استبعاد مجلس نادى أصحاب الجياد بالإسكندرية وتشكيل لجنة لإدارة النادى

تلقى مجلس إدارة نادى أصحاب الجياد، خطابا رسميا من مديرية الشباب والرياضة رقم 241 بتاريخ 2023/2/21 بالإشارة إلى كتاب الوارد إلى مديرية الشباب من رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، بشأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إدارى الإسكندرية، وإلغاء الاستشكال المقدم من رئيس النادى على الحكم المشار إليه.

وجاء فى الخطاب إلى موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المذكرة المعروضة بشأن الحكم:

1-تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إدارى الإسكندرية، نفاذا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة فى هذا الشأن.

2- تشكل لجنة طبقا للائحة من اللواء محمود بسيونى المدير التنفيذى، وعبد المنعم سعد المدير المالى، والدكتور مجدى الشبينى مدير النشاط الرياضى، وذلك لإدارة شئون النادى.

3- يستبعد مجلس الإدارة.

4- تكليف اللجنة المشكلة بإدراج بند انتخابات مجلس إدارة جديد من الجمعية العمومية، والمزمع إقامتها وفقا للفتوى المشار إليها.

5- تم ايقاف التوقيعات البنكية لمجلس الإدارة المستبعد اعتبارا من تاريخه، واعتماد توقيع اللجنة المشكلة المشار إليها لدى البنوك والتعامل مع النادى.