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استبعاد مجلس نادى أصحاب الجياد بالإسكندرية وتشكيل لجنة لإدارة النادى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:51 م
استبعاد مجلس نادى أصحاب الجياد بالإسكندرية وتشكيل لجنة لإدارة النادى نادى أصحاب الجياد
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تلقى مجلس إدارة نادى أصحاب الجياد، خطابا رسميا من مديرية الشباب والرياضة رقم 241 بتاريخ 2023/2/21 بالإشارة إلى كتاب الوارد إلى مديرية الشباب من رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، بشأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إدارى الإسكندرية، وإلغاء الاستشكال المقدم من رئيس النادى على الحكم المشار إليه.

وجاء فى الخطاب إلى موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المذكرة المعروضة بشأن الحكم:

1-تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إدارى الإسكندرية، نفاذا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة فى هذا الشأن.
 
2- تشكل لجنة طبقا للائحة من اللواء محمود بسيونى المدير التنفيذى، وعبد المنعم سعد المدير المالى، والدكتور مجدى الشبينى مدير النشاط الرياضى، وذلك لإدارة شئون النادى.
 
3- يستبعد مجلس الإدارة.
 
4- تكليف اللجنة المشكلة بإدراج بند انتخابات مجلس إدارة جديد من الجمعية العمومية، والمزمع إقامتها وفقا للفتوى المشار إليها.
 
5- تم ايقاف التوقيعات البنكية لمجلس الإدارة المستبعد اعتبارا من تاريخه، واعتماد توقيع اللجنة المشكلة المشار إليها لدى البنوك والتعامل مع النادى.
 

 


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