استاد الإسكندرية يستعد لاستقبال بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للشباب

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتهاء الأجهزة المعنية باستاد الإسكندرية الرياضى الدولى استعداداتها لاستقبال بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عام، وتنطلق مباريات المجموعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير، حيث يستضيف المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات تونس وزامبيا وبنين وجامبيا.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مدينة الثغر تستضيف 4 بطولات دولية خلال شهرى فبراير ومارس، حيث تستضيف بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20عاما باستاد الإسكندرية الرياضى الدولى، كما تستضيف بطولة التصنيف الدولى "بطولة إبراهيم مصطفى" والتى يشارك بها 41 دولة من مختلف دول العالم وتقام فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، وذلك خلال شهر فبراير الجارى والمقامة بصالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب.

وأضاف الشريف أن المحافظة جاهزة أيضا لاستضافة وتنظيم التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك خلال فبراير بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، كما تستضيف بطولة العالم للجودو مكفوفين خلال مارس بمشاركة 35 دولة بصالة الألعاب الرياضية فى ستاد برج العرب.

وأكد اللواء محمد الشريف، على أن الإسكندرية دائمًا سباقة فى استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية. كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.