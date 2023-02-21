اليوم السابع
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اتحاد منتجي الدواجن: نحتاج 900 ألف طن أعلاف شهريا للمزارع

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:11 م
اتحاد منتجي الدواجن: نحتاج 900 ألف طن أعلاف شهريا للمزارع ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة الأعلاف
محمد شرقاوى

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قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة الأعلاف، إن تراجع أسعار الدواجن لا يأتى إلى من إنتاج المزارع للفراخ، مضيفا أننا نحتاج 900 ألف طن شهريا أعلافا لتربية الدواجن، ولابد من توفيرها بصفة مستمرة وبأسعار متوازنه. 
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه لدينا اكتفاء ذاتى من البيض منذ الثمانينيات، لافتا إلى أن لدينا أكثر من 3.5 مليون عامل يعملون فى إنتاج الدواجن، ونحتاج إلى فترة من 30 لـ 40 يوما دورة إنتاجية حتى تنخفض أسعار الدواجن مرة أخرى. 
 
وتابع أن هناك تشجيعا من الدولة فى إنتاج الذرة والفول الصويا للمساعدة فى إنتاج الأعلاف للمساهمة فى خفض أسعار الدواجن، مؤكدا أن إنتاج الدواجن تراجع من 4.5 مليون لـ 2.5 دجاجة يوميا، مضيفا أن هناك تراجعا فى بيض المائدة وكان هناك إنتاج 40 مليون بيضة وتراجع لـ 25 مليون بيضة يوميا. 

ثروت الزينى

الدواجن

الفراخ

شعبة الدواجن

اسعار الفراخ

الحياة اليوم



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