اليوم السابع
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ابتهال دينى من المشاركين بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن فى حفل الختام.. فيديو

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:40 م
ابتهال دينى من المشاركين بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن فى حفل الختام.. فيديو مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
بورسعيد - محمد عزام

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أدى المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى، إبتهال أثر في قلوب الحاضرين، وذلك خلال حفل ختام المسابقة بالمركز الثقافي الترفيهي بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد. 
 
 
وبدأت احتفالية محافظة بورسعيد، لختام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى، والتي تحمل اسم المبتهل الراحل "نصر الدين طوبار"، بآيات من القرآن الكريم، وذلك بمسرح المركز الثقافي الترفيهي في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد. 
 
وشهد الاحتفالية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة، والمتسابقين. 
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهدوا مساء الجمعة الماضية، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابق يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة.
 
ويشارك في المسابقة 41 دولة من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.
 
الإبتهال في حفل الختام
الإبتهال في حفل الختام

مبتهل في المسابقه
مبتهل في المسابقه

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