إصابة عامل بحالة تسمم تناول أقراص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بطما سوهاج

استقبل مستشفى أسيوط الجامعى عامل يبلغ من العمر 24 سنة مصاب بحالة إعياء شديد وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له واحتجازه بقسم استقبال الباطنة، وذلك إثر تناوله حبة لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بمنزله بدائرة مركز شرطة طما شمالى المحافظة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بحالة تسمم عقب تناوله قرص لحفظ الغلال بمنزله بطريق الخطأ بدائرة مركز شرطة طما وتم نقله لمستشفى طما المركزى التي قامت بإحالته لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج بها نظرا لتردى حالته الصحية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميدر رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورد إشارة من مستشفى أسيوط الجامعى لمركز شرطة طما بوصول المدعو أحمد ع ج ع 24 سنة عامل مصاباً " حبالة إعياء " ويقيم مركز طما وتم حجزه بالمستشفى للعلاج.

وبسؤال والدته ر م م 47 سنة ربة منزل أفادت أنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ونفت الشبهة الجنائية ولم تتهم أحد بإرتكاب الواقعة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ومتابعة الحالة الصحية للمصاب.