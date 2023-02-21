إصابة طفلة صدمتها سيارة ميكروباص أثناء اللهو بالشارع في طهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بإشتباه نزيف بالبطن وكسر مضاعف بالقدم اليمني على إثر إصطدام سيارة ميكروباص بها أثناء قيامها باللهو في الشارع دائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج. تم التحفظ على السيارة وقائدها وتم نقل المصابة إلى مستشفى طهطا العام التي قامت بتحويلها للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصطدام سيارة ملاكى على الطريق بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج بطفلة مما نتج عنه إصابتها وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال ومفتش مباحث مركز شرطة طهطا وضباط وحدة مباحث المركز بوصول بوصول الطفلة "سمراء ن ر ع" 3 سنوات إلى مستشفي طهطا العام مصابة " اشتباه نزيف بالبطن وكسر مضاعف بالقدم اليمني إدعاء حادث سيارة وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتقيم دائرة مركز طهطا.

وبسؤال عمها "محمد رع ا" 42 سنة عامل أثناء لهو ابنة شقيقه المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة" ميكروباص " قيادة المدعو محمود ك ع م 19 سنة سائق مما نتج عنه إصابتها واتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث ويقيم دائرة المركز تم التحفظ على السيارة وقائدها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.