أنواع السرطانات النسائية وأعراضها وأهم وسائل الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

السرطان توجد 19.3 مليون حالة جديدة مصابة و 10 ملايين حالة وفاة مرتبطة به في عام 2020 وفقًا لتقرير GLOBOCAN Cancer 2020 ، وإليك كل ما تريد معرفته عن السرطانات النسائية، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أنواع السرطانات النسائية:



سرطان عنق الرحم هو أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا، مع أكثر من 342.000 حالة وفاة في عام 2020. النوعان 16 و 18 من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) مسئولان عن ما يقرب من 60-70 ٪ من جميع سرطانات عنق الرحم ، والتي تنتقل بشكل أساسي عن طريق الاتصال الجنسي.

سرطان الرحم هو نوع شائع آخر . عوامل الخطر هي السمنة ، والتعرض للإستروجين دون مقاومة ، والحيض المبكر ، وانقطاع الطمث المتأخر ، والعدم ، والعلاج بالهرمونات البديلة ، وتقدم العمر ، والإشعاع ، والتاموكسيفين ، والجينات ، والتاريخ العائلي للمبيض. وسرطانات بطانة الرحم وسرطان القولون والمستقيم.

يتطور سرطان المبيض في المبيضين وهما زوجان من الغدد التناسلية التي تنتج البويضات والهرمونات. وشكلت 2.07252 حالة وفاة في عام 2020.وتشمل عوامل الخطر تقدم العمر ، وعدم القدرة على الإنجاب ، والعقم ، والسمنة، والتدخين ، وعلم الوراثة ، والتاريخ العائلي لسرطان الثدي والمبيض وسرطان بطانة الرحم.

تعتبر سرطانات المهبل أقل شيوعًا ، حيث سجلت 17527 و 7995 حالة وفاة على التوالي في عام 2020.،عوامل الخطر هي عدوى فيروس الورم الحليمي البشري ، وانخفاض المناعة ، والتدخين ، وزيادة العمر ، وما إلى ذلك.

العلامات والأعراض الشائعة لسرطانات الجهاز التناسلي للمرأة



ترتبط علامات وأعراض معينة بسرطانات الجهاز التناسلي للمرأة ، ولكن ليس كل النساء المصابات بسرطان الجهاز التناسلي يعانين من نفس الأعراض.

فإن بعض الأعراض والعلامات الشائعة تشمل



نزيف الرحم غير الطبيعي ، والنزيف الغزير والمطول ، والإفرازات المهبلية غير الطبيعية ، والنزيف بعد الجماع أو نزيف ما بين الحيض ، ونزيف ما بعد انقطاع الطمث ، وآلام الحوض أو الضغط ، وانتفاخ البطن ، والانتفاخ ، والشبع المبكر ، مشاكل المسالك البولية والإمساك ، تقرحات الفرج ، القرحة ، يجب على أي امرأة تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه أن تسعى للحصول على رعاية طبية من خبير رعاية صحية.

تبدأ رعاية مرضى السرطان بالوقاية والفحص والتشخيص والعلاج.

يمكن علاج السرطان إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة وعلاجه دون تأخير، يمكن أن يؤدي تجنب عوامل الخطر وتنفيذ استراتيجيات الوقاية القائمة على الأدلة وحدها إلى منع 30٪ إلى 50٪ من السرطانات.

للمساعدة في الوقاية من سرطان الجهاز التناسلي للمرأة -



تجنب التبغ والسجائر

تقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية

تجنب تلوث الهواء

حافظ على وزن صحي ومارس الرياضة بانتظام

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات

خذ التطعيم للوقاية من التهاب الكبد B و HPV

الفحص بشكل روتيني باختبارات مسحة عنق الرحم أو اختبارات الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري