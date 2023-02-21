أخبار مصر.. بدء تشغيل أول مصنع حكومى لإنتاج أدوية الأورام باستثمارات مليار جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة للحكومة بدء التشغيل التجريبى لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام فى مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصرى، بالتعاون مع أحد الشركات الايطالية. وقالت الدكتورة ألف غراب فى تصريح اليوم، إنه تم إنشاء مصنع أورام سيديكو بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقى الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، فضلًا عن أنه يمثل خطوة مهمة تساهم فى تحقيق الأمن القومي والصحى للمواطن المصرى. وأكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما أن إنشاء مصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام يأتى دعمًا لجهود الدولة فى مجال توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية كأدوية علاج الأورام.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الخارجية ويطلع على أهم نتائج قمة الاتحاد الأفريقى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مع سامح شكرى، وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأديس أبابا، حيث شهدت نتائج القمة اتساقاً مع المواقف المصرية بشكل عام، خاصةً ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة، فضلاً عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقي الموحد في هذا الإطار.

انتخابات تكميلية بمغاغة والعدوة وبنى مزار فى المنيا بعد وفاة النائب أحمد حتة



من المقرر أن يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلو مقعد النائب أحمد حتة عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار بشمال محافظة المنيا الذى وفاته المنية اليوم، الثلاثاء، حسبما نظم قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.

ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 كيفية التصرف القانونى حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه، ونصت المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

غرق سفينة شحن قرب سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية



غرقت سفينة شحن قادمة من جزر القمر قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية وعلى متنها 11 شخصا، جميعهم مواطنون روس.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن سفينة شحن تحطمت قرب سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية بأقصى شرق روسيا.

وأشارت القناة إلى أن مقطع فيديو صوره شهود عيان وثق لحظة تحطم السفينة، التي حملت علم جزر القمر، إلى نصفين وغرقها قبالة سواحل المدينة الروسية.

مقتل 3 أفراد من بعثة حفظ السلام فى مالى إثر انفجار عبوة ناسفة

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 من قوات حفظ السلام وإصابة 5 بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في مالي.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي عبر "تويتر" إن ثلاثة من أفرادها قُتلوا، وأصيب خمسة بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في موكبهم بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه



كشفت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا، مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج، طبقا للنموذج الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى: صورة دم كاملة ، تحليل وظائف كبد ، وتحليل وظائف كلى، وأشعة عادى على الصدر .





الحكومة: انخفاض منسوب مياه الشواطئ طبيعى.. وربطه بحدوث تسونامى مغالطات



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، تواصل المركز مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد المركز، أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث تسونامي، وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار، حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





بدء التشغيل التجريبى لأول مصنع حكومى لإنتاج أدوية الأورام باستثمارات مليار جنيه



أعلنت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة للحكومة بدء التشغيل التجريبى لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام فى مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصرى، بالتعاون مع أحد الشركات الايطالية.

وقالت الدكتورة ألف غراب فى تصريح اليوم، إنه تم إنشاء مصنع أورام سيديكو بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقى الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، فضلًا عن أنه يمثل خطوة مهمة تساهم فى تحقيق الأمن القومي والصحى للمواطن المصري.

وأكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما أن إنشاء مصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام يأتى دعمًا لجهود الدولة فى مجال توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية كأدوية علاج الأورام.





الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع والعظمى تسجل الجمعة 20 درجة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 21 فبراير حتى الأحد المقبل 26 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتشهد البلاد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ليسود طقسا معتدلا نهارا بأغلب الأنحاء، باردا إلى شديد البرودة ليلا.





بوتين يقرر تعليق مشاركة بلاده فى معاهدة "ستارت" النووية



قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومعاهدة "ستارت" هى معاهدة لتخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وتعرف باسمها الرسمي "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها".

كانت موسكو وواشنطن قد وقعتا معاهدة "ستارت" فى عام 2010 لتخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.





أسعار الذهب اليوم تستقر لليوم الثالث وعيار 21 يسجل 1690 جنيها



تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا لليوم الثالث على التوالي ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 1690 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو ادني سعر للذهب في 2023، وذلك مع تسجيل الذهب عالمياً 1832 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1449 جنيها.

عيار 21 سجل 1690 جنيها.

عيار 24 سجل 1931 جنيها.

الجنيه الذهب 13520 جنيها.





وزير التعليم يوجه بزيادة منتجات مدارس الثانوية الزراعية وطرحها للمواطنين



أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم توفير منافذ بيع المنتجات الغذائية والزراعية لكافة المدارس الثانوية الفنية الزراعية للمواطنين فى البيئة المحيطة بتلك المدارس، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكل محافظة.

كما وجه الوزير بزيادة الإنتاج والكميات المعروضة من هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن هذا التوجيه جاء فى ضوء ما لمسناه خلال زيارة المدارس الفنية بمحافظة البحيرة من المشاركة الفعالة للمدارس الثانوية الفنية الزراعية بالمحافظة فى توفير منتجات تتمثل فى منتجات الألبان، والصناعات الغذائية، والعجائن والمخبوزات، ومنتجات الخضر من الصوب الزراعية للمواطنين فى الأماكن المحيطة بتلك المدرسة.