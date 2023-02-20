اليوم السابع
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وزير التعليم العالي يعلن تدشين صندوق التوظيف للجامعات وإعداد قانون منظم لعمله

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:22 م
وزير التعليم العالي يعلن تدشين صندوق التوظيف للجامعات وإعداد قانون منظم لعمله الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور أيمن عاشور، إن الجامعات لا يتوقف دورها على التعليم والبحث العلمي فقط، وإنما سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة يتمثل في خدمة خطط تنمية الدولة واحتياجات المجتمع عبر طلابها، بالإضافة إلى ربط دور الجامعات وخدماتها المقدمة بالأقاليم المختلفة.
 
وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمته بمؤتمر وتدشين  برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور غاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بمصر ووزيرى التربية والتعليم والقوى العاملة، أنه سيتم إنشاء مراكز بالجامعات للإرشاد المهني والتوظيفي ترشد وتساعد الطالب على التوجيه الأمثل لوظائف المستقبل  في سوق العمل، بالإضافة إلى صندوق دعم الابتكار والإبداع داخل الجامعات، ويقوم على تعليم كل الطالب وتدريبهم على الحصول على وظيفة.
 
وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الوزارة بصدد تدشين وإطلاق صندوق التوظيف للجامعات، مؤكدا أنه جارى إعداد القانون المنظم للصندوق وطبيعة عمله.

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