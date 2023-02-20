اليوم السابع
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الإثنين، 20 فبراير 2023 02:33 م
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ودة خدمات الشباك الواحد بالبحر الأحمر تحصل على المركز الأول بالجمهورية

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:05 م
ودة خدمات الشباك الواحد بالبحر الأحمر تحصل على المركز الأول بالجمهورية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحر الأحمر، حصول وحدة خدمات الشباك الواحد داخل الفرع على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحقيق الخدمات خلال عام 2022.
 
وقال أشرف حسين مدير فرع الجهاز بالبحر الأحمر، إن المركز خلال عام 2022  قدم 2700 خدمة غير مالية منها استصدار رخص وتوفيق أوضاع، وأن الجهاز مول العديد من المشروعات في نطاق محافظة البحر الأحمر منذ عام 2022 تم اتاحة تمويل للمحافظة بقيمة 160 مليون جنية مولت 2134 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر وفرت عدد 3609 فرصة عمل.
 
كما تم تدريب 25 عميلا على برنامج ابدا مشروعك وعدد 40 عميلا استفاد من خدمات التسجيل فى سجل الموردين بالجهات الحكومية وخدمة البار كود وخدمة تكامل المشروعات وخدمات التسويق الاليكترونى. 
 
وأوضح مدير فرع تنمية المشروعات بالبحر الأحمر أن  تم  تقديم الدعم الفنى والمالى لاصحاب المشروعات الصناعية بالمجمع الصناعى بالغردقة وإتاحة 50 مليون جنيه لاصحاب المشروعات الصناعية بالمجمع الصناعى لـ20 مشروعا بالمجمع.

البحر الاحمر

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اخبار المحافظات

جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر

الغردقة



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