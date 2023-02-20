مواصلات العاصمة الإدارية الجديدة.. 48 مسارا وتشغيل تاكسى كهربائى لأول مرة

كتب سيد الخلفاوى

أيام قليلة وتنتقل الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة ، ويصاحب ذلك تشغيل شبكة للنقل والمواصلات لربط العاصمة بالقاهرة الكبرى، بالإضافة لخطوط نقل من بنها، حيث يكون القطار المكهرب والمترو على رأسها، الذى يبدأ من محطة عدلى منصور بالسلام ويصل حاليا لمدينة الفنون والثقافة، ويتكامل مع عدد من الوسائل في محطة عدلى منصور.

وكشف المهندس سيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل التابع ل وزارة النقل ، أنه تم تشغيل اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة، تنقل الموظفين لجميع مناطق العاصمة وأوهمها حى الوزارات.

وأضاف رئيس جهاز النقل لـ"اليوم السابع"، أن كل مواصلة لها وقت ثابت وأوقات محددة تسمح للراكب بحساب مدة الوصول لمقر عمله بسهولة، ويمكن عمل اشتراكات في المترو والقطار لتوفير الأموال والوقت خلال العبور من المحطات، ومع اكتمال الانتقال للعاصمة سيقل وقت الوصول نظرا لتقليل زمن التقاطر سواء في المترو او القطار، مشيرا إلى أن كل محطات القطار الكهربائى بها أماكن انتظار للسيارات.

وأوضح "متولى" أن هناك 48 مسار منتظمة كلها اتوبيسات حديثة تنطلق من جميع انحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة دون التغيير من خط لأخر، بإجمالي نحو 369 سيارة، مشيرا إلى أن المناطق البعيدة مثل أكتوبر تتبع نظام التفويج من أكتوبر للعاصمة مباشرة وعدم التوقف في الطريق.

وأضاف أن الخطوط التي تخرج من داخل القاهرة لن يتم عمل تفويج لعدم التأثير على النقل العام حيث ستكون الخطوط للمواطنين عموما وليس للموظفين فقط، ويمكن لأى مواطن ركوبها، وتعريفتها من 18 جنيه إلى 45 جنيه حسب المسافة، ونحاول رفع مستوى الإدارة والتشغيل والرقابة على المنظومة كلها وسيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.