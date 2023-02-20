منتخب القليوبية يتصدر المجموعة الأولى من النسخة الثالثة لدوري كرة السلة للصم "بنات"

القليوبية إبراهيم سالم

حقق منتخب القليوبية ل كرة السلة للصم بنات الفوز بالمركز الأول وتصدر المجموعة الأولى ضمن فعاليات النسخة الثالثة من دوري كرة السلة للصم بنات، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب قادرون باختلاف بالإدارة المركزية لمكتب الوزير بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب، خلال الفترة من 17- 23 فبراير الجاري بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بمشاركة 19 محافظة.

وفى هذا السياق قدم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، التهنئة للجهاز الفني واللاعبات، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم لتحقيق الفوز بالبطولة خاصة أن القليوبية حققت الفوز بالنسخة الأولى من الدوري والمركز الثالث فى النسخة الثانية.

وأشار الصبروط، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بذوي الهمم بكافة فئاتهم على جميع القطاعات والمجالات الثقافية والرياضة والفنية والاجتماعية في ضوء استراتيجية الدولة وتوصيات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذى يؤكد على سعى الوزارة على الدعم الكامل لدوريات كرة القدم وكرة السلة للصم وضعاف السمع والتوسع في الأنشطة في كافة المجالات في ضوء اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بذوي الهمم.

واستطاع فريق القليوبية الصعود لدور الثمانية للنسخة الثالثة من دوري كرة السلة للصم وضعاف السمع بنات، بعد الفوز على محافظات الأقصر والمنوفية وبورسعيد، وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات، وضمت المجموعة الأولي محافظات (القليوبية، المنوفية، بورسعيد، الأقصر)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).

يهدف إقامة دوري كرة السلة للصم بنات إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

تجدر الإشارة بأن منتخب القليوبية لكرة السلة يأتي ضمن أنشطة مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تحت إشراف محمود شعبان منسق المكتب ومعاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور حسين يحي المدير الفني، محمد عاصي المدير الإداري، عمر أيمن مدرب الفريق، ومتابعة مباشرة وإشراف عام من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.