مستشفى طيبة بإسنا تدعم جراحات تركيب مفصل فخذ صناعى للعودة للمشى.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، دعم كبير للمواطنين عبر إجراء جراحة تركيب مفصل الفخذ الصناعي ثنائي القطبين، والتي تعتبر من أنجح جراحات العظام خاصة في حالة كسور عنق عظمة الفخذ، حتى يتمكن المريض من العودة للمشي فى وقت قصير والسماح للتحرك بحرية.

ويتم إجراء جراحة تغيير مفصل الفخذ ثنائي القطبين بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، على يد أمهر أطباء جراحة العظام والمفاصل، وتحت إشراف الدكتور محمد علاء عبدالعزيز مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية بجامعة أسيوط، ومن الفريق المعاون الدكتور محمود فيصل فهمي أخصائي جراحة العظام والمفاصل الصناعية، وذلك بتكلفة أقل من 400 جنيه لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتعمل عيادة العظام بمستشفى طيبة التخصصي جميع أيام الأسبوع، ماعدا الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء، تحت إشراف الدكتور عبد الحكيم أبو القاسم استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى طيبة التخصصي، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة العظام بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن عن طريق الإتصال مجاناً بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف، ويتم الكشف مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ولغير منتفعي التأمين الصحي الشامل ممكن تتوجه بشكل مباشر للكشف بعيادة العظام بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر والكشف بأسعار تنافسية.

كما تقدم مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، جراحات لأول مرة فى تغيير مفصل الفخذ كاملاً لدعم المواطنين، وذلك على يد أمهر أطباء جراحة العظام والمفاصل تحت إشراف الدكتور محمد علاء عبدالعزيز مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية بجامعة أسيوط، وبتكلفة أقل من 400 جنيه لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، ويشارك فى إجراء تلك العمليات النادرة لأول مرة فى الأقصر، من الفريق المعاون الدكتور محمود فيصل فهمي أخصائي جراحة العظام والمفاصل الصناعية، حيث تُصبح جراحة تغيير مفصل الفخذ كاملاً خيارًا متاحاً إذا كان ألم الفخذ كما يلي:- (مستمراً على الرغم من تناول مسكنات الآلام، وعندما يزداد الألم عند المشي، بالرغم من استخدام عصا المشي أو المشّاية - يمنع النوم - يؤثر في القدرة على صعود الدَّرَج أو نزوله - يجعل من الصعب عليك النهوض من وضعية الجلوس.