مستشفى الأطفال بالعديسات تعلن افتتاح عيادة الأورام للأطفال.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن افتتاح عيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال، حيث تعمل العيادة تحت إشراف الدكتور محمود معتز الزمبيلي، مدرس واستشارى أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية وزراعة النخاع، مدرس بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.

وقال فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه من المقرر أن يتم بعيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال، أن يتم تشخيص ومتابعة الحالات التالية:- (متابعة الأطفال بعد انتهاء العلاج الكيميائي - متابعة الأطفال الناجين من السرطان - الكشف المبكر عن سرطان الأطفال - متابعة وتشخيص حالات أورام الأطفال - متابعة وتشخيص حالات أمراض الدم السرطانية).

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، يمكن الاستفادة من خدمات عيادة تشخيص ومتابعة أورام الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر، من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15344 لحجز موعد للكشف، حيث إن الكشف مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ولغير المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، يمكن التوجه مباشرة للكشف بعيادة تشخيص ومتابعة أورام الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر والكشف بأسعار تنافسية.

وفى نفس السياق، تقدم عيادة قلب الكبار فى مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، دعم كبير للأهالي في علاج النوبات القلبية والالتهابات وغيرها من الأزمات القلبية، حيث إنه يقوم على علاج الأهالى فى العيدة ضمن التأمين الصحى الشامل عدد من الأساتذة من حول مصر.

وتقدم عيادة قلب الكبار بمستشفى العديسات، دعم كبير للأهالى فى حال الشعور بألم في القلب أو نغزات بشكل مستمر، فقد تشير إلى نوبات قلبية أو التهابات في بطانة القلب، حيث أنه للتشخيص السليم يحتاج المريض إلى ما يلي:- (فحص رسم القلب لقياس نشاط القلب الكهربائي - أشعة سينية على الصدر لإظهار حجم وحالة القلب - تحليل دم لبيان مستوى البروتينات والإنزيمات الموجودة عادة في القلب - تحليل نسبة الكوليسترول - التصوير الطبي للقلب المتعدد المقاطع).