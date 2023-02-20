قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض المناطق بمدينة أجا فى الدقهلية.. تفاصيل

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجارى، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء من ذات اليوم، عن بعض المناطق بمدينة أجا لتنفيذ اعمال ربط قطعيات بخط 4 بوصة بمدينة أجا مما يستدعى تأثر عدد من المناطق بانقطاع المياه.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى هذا الشأن.

وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياه عنها تشمل مناطق شارع بورسعيد وشارع خاتم المرسلين وشارع الهوارى وشارع محمد سراج الدين ومنطقة المستشفى العام بالمدينة.

وقد وجه الدكتور مختار، لحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وناشدت محافظة الدقهلية المواطنين قاطنى الأماكن المتأثرة بإنقطاع المياه وكذلك الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.