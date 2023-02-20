فرص عمل للجنسين بالقطاع الخاص تعلنها "القوى العاملة" بسوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، من خلال نشرة التوظيف الشهرية لها، عن توافر فرص عمل بوحدة التشغيل بإجمالى 17 فرصة عمل بالقطاعات المختلفة للشباب من الجنسين، وذلك فى إطار توجيهات وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب.



حيث كشفت إحدى المستشفيات في سوهاج حاجتها لـ2 عمال خدمات معاونة في الـ30 من عمرهم، مشيرة أن الوظائف المطلوبة لا تشترط مؤهل، والراتب يحدد حسب المقابلة.



كما كشف أحد مراكز قسطرة القلب في محافظة سوهاج، حاجته لعامل نظافة، يتراوح سنه بين 30 و 35 سنة.



وأعلنت إحدى شركات القطاع الخاص في محافظة سوهاج، حاجتها لموظف إداري من الجنسين، من أصحاب المؤهلات العالية أو المتوسطة، مشيرة أن الراتب يحدد حسب المقابلة.



وأعلنت أيضا إحدى الجمعيات عن عدد 2 فرصة عمل بمنطقة الحويتى بدون مؤهل من الإناث والراتب حسب المقابلة وتم تحديد رقم 01556769062 للتواصل مع المديرة المسؤلة، و3 فرص عمل بشركة بمدينة سوهاج الجديدة والشروط مؤهل متوسط من نسبة الــ 5 % والسن من 20 إلى 30 سنة والراتب 2700 جنيه، وتم تحديد رقم 01224076041 للتواصل مع المدير المسؤل، و4 فرص عمل بمؤسسة بمدينة سوهاج الجديدة من بينها فرصة عمل كمدخل بيانات، و3 عمال نظافة والشروط مؤهل على أو متوسط من نسبة الــ 5 % السن 30 سنة وقد تم تحديد رقم 01025777082 للتواصل.



وهناك فرصة عمل بشركة خاصة لعدد عامل خدمات معاونة بعمارة رقم 8 بجوار الجوازات الدور الثانى سوهاج الشروط بدون مؤهل عالى ويقبل نسبة الــ 5% والراتب حسب المقابلة، وتم تحديد رقم 01090893111 للتواصل بالمدير المسؤل وكذلك عدد 1 أخصائى تنمية بشركة الفرع رقم 2 شارع القاعات أعلى مخبز محمد مرسى سوهاج ، ويكون حاصل على مؤهل على ويقبل نسبة الــ 5 % والراتب أيضا حسب المقابلة وقد تم تحديد رقم 01024203250 للتواصل بالمدير المسئول.



وكشفت إحدى شركات الأسمدة والكيماويات في محافظة سوهاج، حاجتها لكاتب إداري، وذلك بمرتب 3000 جنيه، كما كشفت إحدى الشركات في محافظة سوهاج، حاجتها لأخصائي تنمية، حاصل على مؤهل عال، ويتراوح سنه بين 21 و 35 سنة، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.



وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.



