رفع 150 طن قمامة خلال حملات نظافة مشتركة بالمحلة فى الغربية.. صور

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، أنه فى إطار وضع خطة عمل لإقامة حملات نظافة مشتركة بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة الكبرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وتم عمل حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية ببشبيش بمشاركة وحدات محلة أبو على ومحلة حسن وميت الليت هاشم وتم تقسيم العمل إلى أربع مجموعات:

وتضمنت المجموعة الأولى رفع التراكمات بجوار إدارة كهرباء بشبيش حتي ميت السراج ومسح طريق بشبيش أما المجموعة الثانية ابتداء من اداره الكهرباء حتي منطقة البوسطة ورفع التراكمات بأرض الأبراج والمجموعة الثالثة من منطقة البوسطة حتي مدخل أبو النجاة وطريق المقابر ومدرسة التجارة ومنطقة أبو بسيوني والمجموعة الرابعة بجوار الوحدة المحلية والمصرف وتم خلال الحملة رفع حوالى 70 طنا.

كما أضاف أنه تم عمل حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية ببلقينا بدعم عدد من المعدات من الوحدات وتسوية منطقة الموقف بمدخل القرية وشملت الحملة المكبرة مداخل القرية وطريق المقابر وعزبة شويقى سعد، وتم رفع ما يقرب من 50 طنا من المخلفات.

يذكر أن الوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي قد قامت بحملة نظافة بنطاق الوحدة بالطريق الدائري والمجمع الحكومي ومدخل بطينة وكشك الكهرباء و شارع الجلاء و بالوحدة المحلية بالبنوان تم عمل حملة نظافة مكبرة شملت منطقة مجمع الخدمات بالبنوان ومدخل قرية البنوان و مدخل قرية دخميس و الطريق 71 الرابط بين البنوان ودخميس، وذلك بمشاركة معدات وحدتي الشهيدي ودمرو وتم رفع عدد 30 طن قمامة.

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه اليوم برفع الدبش المتراكم بطريق دنوشر وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والسماح لحركة مرور وسائل المواصلات.