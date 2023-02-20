رحلات من إيطاليا وبولندا وبلجيكا.. مطار مرسى علم يستقبل سياح من مختلف الجنسيات

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 5 رحلات طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم الاثنين، وصول 3 رحلات من مطار ميلانو الإيطالى وكذلك رحلة من التشيك ورحلة أخرى داخلية من مطار القاهرة الدولى، حيث يتم اتخاذ الاجراءات الامنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط.

واستقبل أمس الأحد مطار مرسى علم أمس الأحد 23 رحلة طيران دولية، من عدة دول أوربية ضمن 97 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل اجراءات الوصول للسياح الوافدين.

وكشف جداول رحلات الوصول أمس الاثنين، أن الرحلات وصلت من عدة دول بينها رحلة من ليتوانيا، و6 رحلة من إيطاليا و4 رحلات من بولندا و4 من التشيك، وأخرى من بلجيكا و3 من ألمانيا وأخرى من سويسرا ورحلة من هولندا.