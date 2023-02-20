اليوم السابع
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رئيس مدينة المحلة ومسئولى المخلفات الصلبة بالدقهلية فى جولة بمصنع التدوير

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:20 م
رئيس مدينة المحلة ومسئولى المخلفات الصلبة بالدقهلية فى جولة بمصنع التدوير زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة
الغربية مصطفى عادل

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شارك اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية و المهندس شكرى حسين استشارى مشروع مصرف كوتشنر بمحافظة الدقهلية، مكون بناء القدرات فى زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة الكبرى على طريق المحلة / الجابرية.
 
واستهدفت الجولة تفقد أعمال التطوير التى تمت بالخطوط القديمة، بالإضافة إلى الخط الكورى الجديد والورشة الميكانيكية ومظلة المعدات و المبانى الإدارية "المبنى الإدارى الرئيسى ومبنى العمال" والمعدات الميكانيكية بالمصنع وأماكن المصفوفات والغرابيل وأعمال الحماية المدنية، وذلك بهدف سرعة تشغيل المصنع، واستقباله للمخلفات لتدوير المتولد اليومى، كما استهدفت الجولة تبادل الخبرات فى مجال التطوير المؤسسى لإدارة المخلفات الصلبة .
 
كما تابع الوفد أعمال نقل المخلفات من النقطة الوسيطة بجوار المصنع إلى المدفن الصحى بالسادات.
 
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (1)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (1)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (2)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (2)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (3)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (3)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (4)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (4)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (5)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (5)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (6)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (6)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (7)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (7)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (8)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (8)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (9)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (9)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (10)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (10)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (11)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (11)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (12)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (12)

زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (13)
زيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة (13)
 

 


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