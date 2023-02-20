رئيس جامعة حلوان لطلاب مسابقة أنت النجم: اكتشاف الموهوبين أولى اهتمامات الجامعة

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الأثنين، فعاليات مسابقة أنت النجم المسابقة الأكبر على مستوى الجامعات المصرية والتى تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إكتشاف المواهب من الأولويات الأولى لجامعة حلوان لأنها جامعة قوامها الموهبة، قائلاً للطلاب : مهم لأى شخص منكم أن يبحث عن ما يميزه، وأن يعمل مايحبه ويتقنه، داعياً الطلاب إلى البحث عن النجاح وتنمية مواهبهم ليكونوا سعداء، مؤكدا على أن التفوق فى الانشطة الطلابية لا يقل أهمية عن التفوق الأكاديمى .

ويتم التنافس فى مسابقة أنت النجم فى مجالات الفنون التشكيلية، الرسم، التصوير الزيتي، النحت، الأشغال الفنية، الجرافيك، وفى الموسيقى والغناء فى الغناء الفردى شرقي، غربي، العزف الفردي، التأليف الموسيقى، التلحين وفى المسرح التمثيل المسرحى الفردي، إستاند أب كوميدي، البانتومايم، فى المجالات الثقافية شعر الفصحي، العامي، الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، المقال، الدورى الثقافي، الإنشاد الديني، المراسل، صحف الحائط والخط العربي.