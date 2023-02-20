دورات تدريبية مكثفة لـ 50 صيدليًا من المكلفين الجدد بصحة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، اليوم فعاليات الدورات التدريبية المكثفة للصيادلة الجدد المكلفين لعام 2023 ، وذلك تحت رعاية الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، وبالتنسيق مع الدكتورة هند مجلع مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة.

وحاضرت فى اليوم الأول الدكتورة ريم مصطفي مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارةالتفتيش الصيدلى حيث تناولت "أساسيات الاداره والقيادة للصيدلى" مؤكدة على انطلاق فعاليات الدورات التدريبية بهدف تأهيل الصيادلة الجدد للحصول على كوادر طبية مدربه ،وإبراز أهمية الدور الصيدلى ، مشيرة إلى أن العمل الصيدلى مؤثر وفعّال في القطاع الصحى.

من جانبها أشارت الدكتوره داليا العربي مدير إدارة الصيدلة، إلى أن الدورة التدريبية للصيادله المكلفين الجدد على مرحلتين لمده ثلاثه أيام تبدأ من 20 وحتى 22 فبراير الجارى وتشمل التدريب على معايير الجودة والامداد الصيدلى ، التموين والمخازن ، أصول التفتيش وكيفية حل المشكلات وغيرها لإجمالى 50 صيدليا متدربا ، مؤكدة أن مديرية الصحة تسعى إلى تحقيق الجودة والارتقاء بالعمل الصيدلى من خلال التدريب المستمر بهدف تقديم خدمة ذات جودة للمواطن .