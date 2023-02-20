تواصل فعاليات قافلة طبية وبيطرية لخدمة أهالى وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت لليوم الثالث على التوالى فعاليات القافلة الطبية البشرية والبيطرية التى وفرتها الدولة لخدمة أهالى مركز وقرى الحسنة بوسط سيناء.

قال سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه يتم تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بمركز ومدينة الحسنة، لافتا ان القافلة تواصل تقديم الخدمات حتى 23 من فبراير الجاري لتشخيص الحالات المرضية المختلفة وتوفير كافة الأدوية لهم بالمجان.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من الخدمة من المترددين المترددة علي القافلة "(278) حالة، بينهم 70 باطنة، 18 جلدية، 38 أطفال، 20 أنف وأذن، 18 نساء وتوليد، 40 عظام، 30 رمد، 28 جراحة، وتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وعمل التحاليل الطبية اللازمة للحالات المرضية المستدعية، وفى مجال الطب البيطري تم إجراء الفحص والكشف علي عدد من الحيوانات المريضة بمقر الإدارة الزراعية بالحسنة، وصرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية الخاصة بالقافلة، و تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربين.

واعلن مجلس مدينة الحسنة، ان القافلة تقدم الخدمة الطبية اللازمة للأهالي بالمركز فى 9 تخصصات طبية مختلفة، وتستقبل المستفيدين من الخدمة حتى الثلاثاء القادم بمقر الوحدة الصحية بمدينة الحسنة، ويومي الأربعاء، الخميس بقرية القسيمة بمقر الوحدة الصحية بالقسيمة.

وتضم القافلة تخصصات الجراحة العامة، باطنة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أسنان،أطفال،جلدية، وصيدليا وبيطريا وممرضين، و يقوم الدكتور البيطري التابع للقافلة بتوقيع الكشف الطبي علي الحيوانات المريضة بالمدينة بمقر الوحدة الزراعية بالحسنة وصرف العلاج بالمجان وتقديم الإرشادات الطبية اللازمة للسادة المربين.

ودعا سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة الاهالى للاستفادة من القافلة.

وأكد أنه تم تجهيز كافة مقرات الكشف واستقبال الحالات، وتسكين الأطباء والأطقم المرافقة، ووجه الشكر لكافة جهات الاختصاص من القائمين على القافلة لما لأهميتها من تقديم خدمات مجانية وتوفير أطباء فى كافة التخصصات يقدمون خبراتهم فى علاج حالات مرضية وتوفير العلاج.

وأشار إلى أن المركز يشهد تباعا وصول قوافل طبية مجانية تصل على التوالى.