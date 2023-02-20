تنظيم فقرات المسرح المتنقل بمدرسة في الحامول بكفر الشيخ.. صور

نظم بيت ثقافة الزعفران بالتعاون مع مدرسة الوحدة تعليم أساسى بالزعفران، برنامج المسارح المتنقلة بقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار برتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم من خلق جيل جديد قادر على التفكير والابداع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين، بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتضمنت الاحتفالية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية للطالب محمد أحمد، والقت فوزية أحمد عبد السلام، محاضرة عن الزواج المبكر واثاره على الاسرة والمجتمع، وتناولت فيها الآثار السلبية الكبيرة التى تنتج عن الزواج المبكر، سواء على صحة المرأة، وعلى صحة الطفل، الآثار الاجتماعية التى تنتج عن زواج القاصرات والتكلفة الاقتصادية الكبيرة التى تتحملها الدولة.

وتضمنت الاحتفالية قصائد شعرية للشاعرين متولى حسين و محمد بدر مثل قصيدة " فى حب الوطن" وقصيدة "على ضفاف الوجد"، وقصيدة "سال الدمع"، واستمع الحضور المواهب من طلاب مدرسة الزعفران فى الشعر والغناء والايقاع الحركى، أعقبها فقرات لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية وعرضوا عدد الأغانى الوطنية والدينية وخلال الحفل، وأقيمت ورشة فن تشكيلى للموهوبين من أبناء القرية.