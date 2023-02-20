تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الطبيب المتوفى بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

حالة من الحزن تسيطر علي أهالي أولاد صقر بمحافظة الشرقية، لوفاة الدكتور الشاب السيد أحمد عبدالعاطي، طبيب النساء والتوليد بمستشفى أولاد صقر المركزي، الذي توفي إثر أزمة قلبية أثناء عمله.

"ملتزم بالمواعيد، ومتفاني في عمله"، هكذا وصف الدكتور محمد إبراهيم متولي مدير مستشفي أولاد صقر، الطبيب الفقيد، وقال لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور السيد أحمد عبدالمعاطي عمره 36 عاما، حضر اليوم في موعده، وأجري الكشوف الطبية في العيادة الخارجية، عقب ذلك توجه للإستقبال لمتابعة حالات الطوارئ، أثناء وقوفه وسط الاستقبال سقط مغشيا عليه ، فهرع علية زملاءه من الأطباء لاسعافه، ولكنه كان توفي علي إثر تعرضه لأزمة قليبة مفاجئة.

وأضاف أن خبر وفاته وقع علينا كالصاعقة، فهو طوال فترة عمله بالمستشفي، كان مثالاً للطبيب المثالي الذي يتفاني في عمله، لا يتاخر عن موعده،و يؤدي خدمات طيبة للمريضات، بمهارة وأمانه.

وأكد أن الطبيب السيد أحمد عبدالمعاطي، من قرية صدفا التابعة لمحافظة الدقهلية، متزوج وله ثلاثة أبناء، أخرهم رضيع عمره شهرين .

وتابع أن وفد من الإدارة الصحية وأطباء المستشفي، توجهوا للمشاركة في تشييع جثمان الطبيب وتقديم واجب العزاء لأسرته.