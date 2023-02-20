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تطوير 36 ألف كيلو طرق داخلية بالمحافظات لتوفير استهلاك الوقود.. التفاصيل

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:00 ص
تطوير 36 ألف كيلو طرق داخلية بالمحافظات لتوفير استهلاك الوقود.. التفاصيل رصف طرق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وفرت مصر 8 مليارات دولار من استهلاك الوقود والوقت باستخدام شبكة الطرق الجديدة، وتطوير الشبكة القديمة، حيث تناول الرئيس السيسى في القمة العالمية للحكومات، قضية تطوير شبكات الطرق المتهالكة واستعراض مجهودات الدولة فى تأهيل البنية التحتية للواقع السكانى.

وحرصت أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى، على حل الاختناقات والقضاء على التكدس المرورى، وذلك من خلال إنشاء عدة كبارى فى التقاطعات على الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى، ساهم فى تقليل التلوث وتوفير الوقت والجهد وتقليل حرق الوقود مما ساهم فى توفير مليارات الدولارات المستخدمه فى استيراد المحروقات 

وفى النقاط التالية نعرض ما تم تنفيذه لتطوير الطرق الداخلية:

1. تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم طرق داخلية علي مستوي الجمهورية.
2. تم إنجاز 36 ألف كم من الطرق المقرر تطويرها.
3. تم التخطيط لتطوير طرق بمبادرة حياة كريمة بإجمالي 2900 كم .
4. تم تطوير 330 كم طرق ضمن مبادرة حياة كريمة.
5. تم تطوير 210 كم فى الصعيد و 120كم في الدلتا ضمن مبادرة حياة كريمة .
6. تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق.
7. تم إنجاز 915 كوبري / نفق من المقرر إنشائه.
8. جاري تنفيذ 85 كوبري ونفق .
 
 

 


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