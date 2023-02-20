اليوم السابع
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الإثنين، 20 فبراير 2023 06:55 ص
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تضم برجين مرجانيين بطول 16 مترا.. تعرف على شعاب كارلوس ريف الشهيرة بالبحر الأحمر

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:00 ص
تضم برجين مرجانيين بطول 16 مترا.. تعرف على شعاب كارلوس ريف الشهيرة بالبحر الأحمر كهوف وبرجين كارلوس ريف
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تضم شواطئ البحر الأحمر، شعاب مرجانية يصل عمرها لملايين السنين، يصل إليها السياح من كل دول العالم للغوص في أعماق البحر الأحمر ومشاهدتها، من بين تلك الشعاب مناطق شهيرة وتتميز باحتضانها الكائنات البحرية المختلفة منها شهاب كارلوس ريف تعرف عليها في المعلومات الاتية .

 

تقع شعاب كارلوس ريف بالقرب من شواطئ مدينة الغردقة تحتوى على غابات مرجانية الكثيفة

 

 - تضم برجين مرجانيين يزينان سطح الماء يصل أعماقهم لـ 16 مترا جعلها من أجمل مناطق الغطس بساحل البحر الأحمر.

 

- تضم العديد من الكائنات البحرية النادرة مثل أسماك الجاك والتونة والبركودة وبعض أنواع القروش أكثرها أبو مطرقة.

 

 

-تضم كهوف مرجانية شرق البرجين وعلى بعد 40 مترًا مما يكثر عدد الزيارات بها لمشاهدة تلك الكهوف 

 

يذكر أن محميات البحر الأحمر، قامت بتنفيذ برنامج رصد متابعة لحالة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر في عدة مواقع غطس من بينها شعاب كارلوس ريف، وتبين أن كارلوس ريف من افضل مواقع الغوص بالمنطقة، و يقوم بزيارتها الآلاف من الغواصيين سنويا للاستمتاع بالشعاب المرجانية الصلبة واللينة وكذلك أسماك الشعاب المرجانية والعديد من الكائنات المصاحبة والمتواجدة بنظام الشعاب المرجانية.

 

 وتتراوح نسبة الغطاء المرجاني الحي في هذه المواقع ما بين 50% الي 80% وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بمواقع الغوص حول العالم، و  أن البحر الأحمر به عدة أنواع مختلفة من الشعاب المرجانية من بينها 1200 نوع تم تسجيلها حول العالم بينها  10٪ منها مستوطنة في البحر الأحمر، ولا توجد سوي في البحر الاحمر فقط مثل الواقعة في شعاب كارلوس ريف.

 

تنوع بيولوجي فريد
تنوع بيولوجي فريد

 

شعاب كارلوس من المناطق التي بها شعاب مستوطنة
شعاب كارلوس من المناطق التي بها شعاب مستوطنة

 

كهوف وبرجين كارلوس ريف
كهوف وبرجين كارلوس ريف

 

 

 


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