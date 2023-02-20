اليوم السابع
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تركيا تطالب مواطنيها بالاتبعاد عن المبانى فى هطاى واتباع تعليمات الإنقاذ

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:56 م
تركيا تطالب مواطنيها بالاتبعاد عن المبانى فى هطاى واتباع تعليمات الإنقاذ زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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طالبت الرئاسة التركية، المواطنين في منطقة هطاي بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وقالت إدارة الكوارث التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هطاي، ثم أخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية، إن عدد من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

 

 


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