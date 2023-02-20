تحرير مخالفات تعد وإشغال طريق لمحلات ومقاهي بدون ترخيص في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة لإزالة التعديات والإشغالات، للحفاظ على المشهد الحضاري، ورفع أى مخالفات من شأنها إعاقة حركة السير.

أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة 71 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لباعة جائلين، ومقاهي غير مرخصة،وكافيهات ومحلات تجارية بدون ترخيص، وإزالة مخالفات إعلانات بدون ترخيص، وأوتاد وسلاسل حديدية، من شأنها تعطيل حركة السير، وتحرير محاضر إزالات إدارية، ومخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.