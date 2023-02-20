انطلاق فعاليات الملتقى العربى الأول للمياه بدبى

كتبت ــ أسماء نصار

‏انطلقت اليوم الإثنين، فى دبي، فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية جامعة الدول العربية وبدعم من وزارتي الري المصرية والطاقة والبنية التحتية بالإمارات، وذلك تحت عنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار".

وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، أن المياه وندرتها تشكلان تهديدات أمنية حادة ومثيرة للقلق في عالمنا العربي الذي يتنامي فيه عدد السكان بوتيرة عالية ومتسارعة والذين يواجهون جميعا الأخطار الناجمة عن ندرة المياه والعجز المالي الشديد.

وأضاف أبو زيد، أن ما يزيد من حدة الأخطار المتعلقة بندرة المياه هو أن أكثر من نصف مصادر المياه المتجددة في المنطقة تنبع من خارجها، مما يسبب تفاقم حدة التوتر، ويهدد الاستقرار والعيش السلمي.

وأوضح أبو زيد، أنه إزاء ذلك أصبح الحوار التشاركي بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة والاستثمار في المشروعات الجديدة الواعده بالأخص توفير الموارد المالية الذي يمثل تحديا رئيسيا في تنفيذ الخطط الحكومية العربية.